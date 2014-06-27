世界杯-苏亚雷斯奶奶称他遭不公处罚 被人像”狗“一样踢了出来

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Melena Castaldi

路透蒙得维的亚6月26日 - 苏亚雷斯闷闷不乐的奶奶周四说，由于在世界杯比赛中咬人，乌拉圭前锋苏亚雷斯被”残暴地“驱逐了比赛的资格，成了不公平处罚的受害者。

”所有人都知道他们对路易斯做了什么。他们希望把他赶出世界杯。好的，他们成功了。他们把他撵走了，像撵走一条狗似的。“在乌拉圭西北城市萨尔托（苏亚雷斯的出生地），里拉·皮利兹·达·洛萨向路透社记者哭诉道。

有22个孙子女和外孙子女的皮利兹说，国际足球当局从一开始就盯上了苏亚雷斯。

”这是有预谋的，“她表示。至今，苏亚雷斯因为咬人被禁赛3次，还因为种族歧视被禁赛1次。

本周四早些时候，FIFA主管部门颁布禁令，禁止苏亚雷斯在4个月内从事任何和足球相关的活动，并禁止他在接下来的9场比赛中代表乌拉圭出战，原因是他咬了意大利后卫基耶利尼。

”他们时刻关注着苏亚雷斯的一举一动。他们这样对待他，实在是太残暴了。“皮利兹补充说。

苏亚雷斯在距乌拉圭首都蒙得维的亚500公里远萨尔多度过了艰难而卑微的童年时光。周四他乘飞机飞回乌拉圭，迎接家人对他的爱。

6岁时，苏亚雷斯搬家去了蒙得维的亚。

”我是他的奶奶，我爱我的孙子。“皮利兹说，”请不要再问别的问题了。“

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