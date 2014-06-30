世界杯-苏亚雷斯就咬人事件向基耶利尼道歉

路透里约热内卢6月30日 - 乌拉圭前锋苏亚雷斯终于为在世界杯中咬了基耶利尼而道歉，他发誓这类事情绝不会再重演。

最初，他否认咬了基耶利尼，但在本周一，苏亚雷斯发表了一份字斟句酌的申明。

“事情的真相是，我的对手基耶利尼在与我发生冲撞时，被我咬了一口，”苏亚雷斯在推特账户上如此写道。

在被世界杯驱逐、被国际足联（FIFA）禁止代表乌拉圭队参加接下来的9场比赛以及在4个月内不得参加任何与足球有关的活动后数日，苏亚雷斯才承认了自己的行迹。

在此之前，他矢口否认自己咬了基耶利尼。他还写了一封信给国际足联的相关机构，说他只是简单地失去了平衡，然后摔在了意大利人的肩膀上。

但是国际足联裁定，苏亚雷斯进行了主动攻击，并迅速给他开出了一张世界杯有史以来最严苛的禁令。这也迅速地埋葬了他作为国家英雄荣归故里的愿望。

之后，国际足联解释了为什么苏亚雷斯会受到如此严厉的惩罚。一部分的原因是，以前苏亚雷斯已经因为咬人被处罚过两次了；还有便是他毫无悔改之意。

“回家与家人共处了几天之后，我有了恢复冷静和反思自己在6月24日乌拉圭和意大利比赛中所作所为的机会。”苏亚雷斯在声明中说道。

“为此，我对发生的事情表示深深的遗憾。我向基耶利尼和整个足球界道歉。我向公众发誓，再也不会出现类似的事情了。”

乌拉圭足协之前通告国际足联，他们将就苏亚雷斯遭遇的处罚提出上诉。

苏亚雷斯道歉后不久，基耶利尼回复道：“事情已经过去了，我希望国际足联能减轻对你的处罚。”

截止下周日，乌拉圭都能提交上诉的书面理由。

这份上诉将由国际足联仲裁委员会处理。该机构由百慕大群岛的拉里·穆森登主政，是纪律委员会下的一个独立机构。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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