世界杯-苏亚雷斯咬人遭禁赛，提前告别世界杯

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢6月26日（记者 Mike Collett和William Schomberg） - 国际足联(FIFA)对乌拉圭前锋苏亚雷斯开出世界杯史上最长的禁赛，这名当今足坛极具天赋同时也极富争议的球员因咬人遭遇重罚。

FIFA决定在接下来的4个月内，苏亚雷斯被禁止参与任何与足球相关的活动，并禁止他参加乌拉圭国家队接下来的9场正式国际比赛。这意味着苏亚雷斯在巴西世界杯的征程到此为止了。

该禁令意味着苏亚雷斯到2016年之前，都可能无法代表乌拉圭参加任何正比赛。

“他现在心烦意乱。他从未想到惩罚会如此严重。“乌拉圭足协董事会成员、苏亚雷斯的律师阿里桑德罗·巴尔比说。

4个月的禁令也意味着苏亚雷斯将缺席下赛季前两个月的英超比赛。他会错过利物浦的英超揭幕战，以及欧洲冠军联赛的比赛。

”这种行为在任何足球比赛中都不能被容忍，尤其是在世界杯这种全世界有千万双球迷的眼睛注视着球星的比赛。“FIFA纪律委员会主席克拉迪奥·苏尔萨说。

FIFA的禁令公布后不久，这名27岁的射手就离开乌拉圭队驻地。乌拉圭两天后将在世界杯首轮淘汰赛遭遇哥伦比亚。

FIFA纪律委员会经过10小时的审议后作出上述裁决，还对苏亚雷斯处以10万瑞士法郎（11.1万美元）罚款。

乌拉圭媒体说，乌拉圭总统何塞·穆西卡将会见内阁一位部长，讨论如何回应这项裁定。他的讲话代表了乌拉圭人民的愤怒。在那里，苏亚雷斯被视作英雄。

”我们从未把他看做一个哲学家、一个机械师，或者一个有礼貌的人--他只是一个伟大的运动员。“穆西卡在周三说，”我没看见他咬任何人。“

***性情鲁莽的印象***

在乌拉圭国内，苏亚雷斯得到了大量支持，这与他在欧洲被视为鲁莽之人的印象形成了鲜明对比。之前在欧洲，他已经有过两次咬人的”前科“。

乌拉圭足协表示，他们将尽快对FIFA的裁定提起上诉，为在国际体育仲裁法庭（最终上诉机构）的官司做好准备。然而，即使他们胜诉了，苏亚雷斯也无法上场比赛。

苏亚雷斯是当今足坛最有天赋的几名球员之一，上赛季代表利物浦出赛的他在英超出场33次，打进31球。

在上周乌拉圭2比1战胜英格兰的比赛中梅开二度之前 ，苏亚雷斯因伤休战了整整一个月。由于他的缺席，乌拉圭首战无奈变阵，然而惨败于哥斯达黎加。

但是，苏亚雷斯也是当今足坛最大的”刺头“之一。除了之前两次咬人被禁赛之外，他还被控在2011年英超比赛中做出种族歧视的动作。

前巴西前锋罗纳尔多没有对他表示同情。

“足坛必须树立榜样，展示好球员的榜样，”罗纳尔多告诉记者，“越了界的人就必须受到惩罚。”

“要是我的小孩咬了我，他们会和大灰狼一起，被送到小黑屋去。这是足球比赛的公平之处。”

到10月之前，苏亚雷斯甚至不能随利物浦一起训练或参赛，这对期待在欧洲赛场和国内比赛中有所作为的利物浦来说实属一大打击。

尽管FIFA之前也对许多球员做出长期或终身禁赛的裁决，但这次苏亚雷斯不道德的行为，为他招致了世界杯历史上最严苛的禁令。在此之前，最长的禁令是8场，那是1994年世界杯意大利的塔索蒂因打断了西班牙球员路易斯·恩里克的鼻子而遭到这一处罚。

更多巴西世界杯报导请点击here (完)