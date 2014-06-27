世界杯-路透评论：国际足联对苏亚雷斯禁赛处罚完全正确

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢6月26日（记者 Mike Collett） - 因为作出太多错误决定而长期被人们诟病的国际足联要是在乌拉圭前锋苏亚雷斯的判罚上再犯错的话，它已经受损的形象可能就无法挽回了。

在周二的世界杯比赛中，苏亚雷斯咬伤了意大利后卫基耶利尼的肩膀。如果国际足联以轻微或被认为过于宽大的处罚让苏亚雷斯逃过一劫的话，那么可以毫不夸张的说，国际足联真的要成为全球的笑柄了。

几近耄耋之年的布拉特和他领导下的国际足联过去曾犯下许多过错，并且国际足联执委会很多年里存在着一系列腐败官员。

国际足联已承认在2018年和2022年世界杯主办国的投票过程中犯下了过错，毫无疑问，它将在未来犯下更多错误。

这些错误成了全世界的新闻头条，但是这次，国际足联在处理苏亚雷斯的问题上没有犯错。

在纳塔尔举行的乌拉圭队对阵意大利队的小组赛中，苏亚雷斯咬伤意大利后卫基耶利尼，最终乌拉圭队以1-0取胜。但这一球场恶性事件招致了全球的强烈反感，报纸、电视、广播等传统媒体铺天盖地的报导证明了这一点。

社交媒体上数十亿的评论更加刺激了这次咬人风波带来的冲击。

所以这次国际足联再也不能暗中进行一系列暗箱操作，或者将钱转入瑞士的银行账户抑或成立讨论工作组然后在几个月后搁置此事了。

整个世界都在等待一个答案。尽管乌拉圭人觉得自己被轻视了并发出痛苦的呼号，国际足联还是做出了正确的决定。

国际足联将苏亚雷斯赶出了世界杯的比赛，并禁止他在4个月内参加足球有关的一切活动。同时他亦被禁止参加接下来乌拉圭队的9场比赛，以及被处以10万瑞士法郎（约合111,000美元）的罚款。此举使国际足联在维护竞赛公平的道路上迈出了一步。

来自北爱尔兰的国际足联副主席、同时也是国际足联执委会成员的博伊斯对纪律委员会作出的这个决定感到十分满意。

“我认为，国际足联对苏亚雷斯作出的处罚是完全正确的。希望他现在能意识到，他这种行为在任何情况下都不会被容忍。”

**更进一步**

国际足联现在要做的是更进一步。

国际足联颁布的处罚条例中清楚地列出了对球场上的所有不端行为的处罚措施。向对手吐口水将被自动禁赛6场，这个规定是在1990年世界杯中荷兰球员里杰卡尔德向西德球员沃勒尔吐口水的恶性事件之后被引入的。

目前在处罚条例中还没有关于球场咬人的处罚办法，但是鉴于苏亚雷斯已经是第三次在球场上咬伤对手，也许是时候把它写进处罚条例了。

国际足联此次强硬立场的一个稍有争议的方面是对苏亚雷斯作出的4个月的禁赛处罚，这个处罚意味着他在新赛季联赛和欧冠联赛无法出赛，这将大大影响他所属的英国利物浦俱乐部的利益。

除非他提出的上诉能减轻处罚，否则苏亚雷斯将错过利物浦在英超联赛的前9场比赛和他们在欧冠的前3场小组赛--这已经是欧冠小组赛的一半了。

利物浦方面可能觉得自己受到了不公正待遇，因为他们在那些比赛中将失去他们最重要的球员。但国际足联作为比赛的守护者，有责任公正地关心每一位球员。

有人曾建议，苏亚雷斯对其他球员来说很危险，他应该在接受某些心理治疗之后再返回球场，因为他现在对对手的威胁已经超出了比赛对手的范畴。

前巴西著名球星罗纳尔多于周四在里约热内卢的采访中对苏亚雷斯没有表示多少同情，他对记者表示，这都是这位27岁的乌拉圭前锋应得的惩罚。

“足球界必须做出榜样，”他说。

“违反规则的人就必须被处罚。如果我的小孩咬了我的话，我一定会把他们关进小黑屋，让他们和大灰狼呆在一起。足球也是一样。”

国际足联的决定已经意味着苏亚雷斯要呆很长时间的小黑屋了--每个人都应该为这个决定鼓掌。

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