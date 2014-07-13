世界杯-路透社评出本届世界杯最佳阵容

路透里约热内卢6月11日（记者Mitch Phillips） - 路透社记者评选出的世界杯最佳阵容（4-3-3）

门将：纳瓦斯（哥斯达黎加）。

后卫：拉姆（德国）、胡梅尔斯（德国）、蒂亚戈·席尔瓦（巴西）罗霍（阿根廷）。

中场：马斯切拉诺（阿根廷）、罗本（荷兰）、詹姆斯·罗德里格斯（哥伦比亚）。

前锋：内马尔（巴西）、托马斯·穆勒（德国）、梅西（阿根廷）。

门将：纳瓦斯

一个值得注意的现象是，本届世界杯涌现出多位表现出色的门将，至少有六位门将都当得起最佳门将这一荣誉。

在小组赛阶段哥斯达黎加对阵意大利、乌拉圭和英格兰的比赛后，纳瓦斯出色的表现便赢得了人们的赞许。在1/8决赛对阵希腊队时，他又完成了点球大战中唯一一次扑救成功，力保球队首次挺进1/4决赛。

右边卫：拉姆

多年来，拉姆都是该位置上最好的球员之一，但今年小组赛阶段，他多数时间都是在踢后腰。1/4决赛，他回到了熟悉的右路，他有了更大的自由度在边路游曳，使球队后防四人组攻守更加平衡，防守也更加稳固。

中后卫：胡梅尔斯

无论是小组赛阶段和默特萨克搭档，还是淘汰赛阶段和杰罗姆·博阿滕搭档，胡梅尔斯一直是德国队后防线上的中坚力量。此外，他还打进了2粒关键进球。

中后卫：蒂亚戈·席尔瓦

由于他被停赛，巴西队在半决赛中被德国队用快速反击7-1血洗后，他的作用愈发明显。席尔瓦一定会后悔在1/4决赛对阵哥伦比亚队时吃到黄牌，在他那些热衷于进攻的后卫搭档之中，他奉献了至关重要的稳定性。

左边卫：罗霍

另一名在小组赛中发挥出色，且受停赛之苦的球员。但好在罗霍的缺阵并没有对球队造成太大影响。阿根廷队在1/4决赛中淘汰了比利时队。当罗霍半决赛强势归来，他在后防线上多次化解了荷兰队的威胁。

中场：马斯切拉诺

马斯切拉诺是阿根廷中场无可争议的磐石，他是任何一支伟大球队都想拥有的球员：身体硬朗，情绪充沛。他有着无限的体能和破坏对方进攻的巨大嗜好。但他心智成熟，他懂得怎么做不给对方无尽的任意球机会。

中场：罗本

罗本再一次用出神入化的盘带技术--和引发争议的假摔--证明了自己场上价值的进攻核心。在淘汰赛第二轮对阵墨西哥队的比赛中，他为球队在伤停补时阶段赢得了一个点球。世界杯首战，荷兰队痛宰西班牙队，罗本就展现出了极佳的状态，矫健的控制力和令人惊叹的五米趟球。他在本届杯赛中打入3球，但是在半决赛对阵阿根廷时，他状态平平，未能找到进攻的空间。

中场：詹姆斯·罗德里格斯

超过30名路透社记者唯一一个毫无争议的选择。然而，罗德里格斯当选世界杯最佳球员的概率很小。

5场比赛，6个进球，外加一连串助攻。光从数据上看，这样的表演对一个下周三才年满23岁的球员来说，简直不能再完美。

他出色的发挥使哥伦比亚在淘汰赛首轮力克强敌乌拉圭队。这场比赛中，他的进球是球队取胜的关键所在。虽然之后1/4决赛，球队遗憾败给巴西，但他还是打进了一个点球。回国后，罗德里格斯立即受到了英雄般的礼遇。

前锋：内马尔

尽管他的世界杯之旅因为身体受伤和精神苦恼而戛然而止，内马尔仍然能骄傲地回顾自己的表现。承载了全国的希望，内马尔顶住了巨大的压力，自第一场比赛就展现出了自己的信心和犀利的进攻能力。

在首场比赛对阵克罗地亚队时，他的关键进球使球队扳平比分。本届杯赛他一共打进4个进球。在对阵智利队的点球大战时，他也命中了决定性的一个点球。

在1/4决赛即将结束时，事情搞砸了。尽管球队战胜了哥伦比亚队，但内马尔后背被苏尼加的膝盖重重顶了一下。内马尔椎骨骨裂，在球场上因为疼痛大哭，也因此缺席了随后的半决赛。

前锋：托马斯·穆勒

在2010年世界杯上打进5球后，本届巴西世界杯他也已经打进了5球，包括小组赛德国队4比0战胜葡萄牙队时上演的帽子戏法。穆勒在球场上进攻犀利，跑位飘忽。他不仅是一锤定音的终结者，还是串联起队友的配合者。他也是半决赛德国队重创巴西队的关键人物。

前锋：梅西

梅西在对阵波黑队时，打进了个人8年来的首个世界杯进球。在随后的两场小组赛中，他又打进3球，包括战胜伊朗队那场的左脚世界波。

除了与荷兰队点球大战的进球，梅西尚未在淘汰赛阶段取得进球。这是因为对手采取了多人包夹梅西的战术。尽管如此，梅西在场上仍然颇具威胁，他多次送出妙传。

本周日阿根廷队与德国队的决赛，是梅西证明自己是世界上最佳球员的舞台。这将会是他一生中最重要的比赛，他必将全力以赴。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)