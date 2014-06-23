世界杯-电视直播收视率刷新多项纪录

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
(本文由中文网编译提供)
路透6月20日 - 国际足联(FIFA)周五宣布称，日本和科特迪瓦的比赛是迄今为止收视率最高的比赛之一，本届世界杯直播收视率刷新多项纪录。
在日本当地时间上午10点，大约有3410万名观众通过NHK电视台收看了日本队1-2输给科特迪瓦的比赛。在巴西大约有4290万名观众通过环球电视（TV GLobo）收看了东道主3比1击败克罗地亚的世界杯揭幕战。
在美国，大约有1110万名观众通过ESPN电视台收看了美国和加纳的比赛，这也创下了ESPN直播男足世界杯比赛的收视率的新纪录。
“这些纪录被打破，恰好说明了世界杯在全世界范围内--从日本到阿根廷--是多么受欢迎。”FIFA电视部门负责人尼古拉斯·埃里克松说，“我们可以看到，在诸如美国和澳大利亚这样的国家，对世界杯的兴趣有了那么大的进步。”
在亚马逊丛林城市玛瑙斯，英格兰1-2不敌意大利的比赛吸引了1420万名英国观众通过BBC1台收看比赛直播，1280万名意大利观众通过RAT1台收看直播，分别创下两国2014年电视观众人数的新高。
有2640万名观众通过德国的ARD电视台收看了德国4-0战胜葡萄牙的比赛。(完)
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
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