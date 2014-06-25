世界杯-苏亚雷斯又咬人了！ 北欧投注者欢庆丰厚回报

路透巴西累西腓6月24日（记者 Philip O'Connor） - 当意大利后卫基耶利尼还因为在世界杯小组赛中被乌拉圭前锋苏亚雷斯咬了一口而惊魂甫定，斯堪的纳维亚的一群投注者正在庆祝一笔飞来横财。

在线博彩公司Betsafe开出了赔率为1赔175的赌注，赌曾有两次作案前科的苏亚雷斯在巴西世界杯上会第三次将利齿伸向对手。

果然，有100多名投注者为此下注。在纳塔尔进行的D组的一场小组赛中，当苏亚雷斯在基耶利尼的肩膀上咬了一口时，这些投注者明白是时候庆祝一番了。

其中一个赢家，来自瑞典西约塔兰的Jonathan Braeck下注80瑞典克朗（约合12.04美元）赌苏亚雷斯会咬人，结果这位23岁的代课老师收获了1.4万克朗的奖金。

“起初我还想多押一点，但我的朋友说我这是把钱打水漂”，Braeck在接受Sport Expressen报采访时兴奋地说道。

“当意大利队控制比赛局势的时候，苏亚雷斯就会有点情绪失控，”他补充道。“我并没想到他会咬人，但他一定会做出些愚蠢的举动。结果他做了最棒的蠢事。”

Betsafe证实了这项赌注，“我们很高兴地确认我们的客户赢得了1.4万克朗，因为苏亚雷斯又一次咬人了，”Betsafe的市场经理Patrik Oqvist在接受记者采访时表示，“我们很乐意开出一些奇怪有趣的赌注，我们也很高兴有客户赢得了赌注。”

Braeck表示，他打算花一部分奖金去英格兰看英超比赛，但他并不会光临利物浦去看望资助了他的乌拉圭人。

“这次旅行我会去曼彻斯特，我准备寻找同伴和我一起去看曼联的比赛”，Braeck说道。

“如果我有他（苏亚雷斯）的家庭住址，我会寄一张感谢卡片给他。他这次咬人真是太贴心了，满足了我的曼彻斯特之旅。”

（1美元=6.6448瑞典克朗）

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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