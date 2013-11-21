版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 11月 21日 星期四 17:58 BJT

乌拉圭搭上巴西世界杯末班车

乌拉圭周三主场与约旦互交白卷，在世界杯预选赛跨洲附加赛两回合交锋中淘汰对手，成为最后一支晋级巴西世界杯的球队。乌拉圭在上周的首回合交锋中客场5-0大胜约旦。乌拉圭连续四届世界杯预选赛中被拖进附加赛，他们在四次附加赛中三次晋级一次出局。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐