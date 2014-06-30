世界杯-美国人终于接受了足球的魅力

美国总统奥巴马2014年6月24日在乘空军一号飞往明尼苏达的图中与高级顾问贾勒特(左)一起观看世界杯美国与德国之战。 REUTERS/Larry Downing

路透巴西阿雷格里港6月28日（记者 Steve Keating） - 经过漫长的、艰苦的求爱，足球终于在美国人面前展现了自己的魅力，本届巴西世界杯创造了美国人观看世界杯人数的新纪录。

随着美国队顺利挺进淘汰赛阶段，观众的热情和收视率一路飙升，足球终于可以理直气壮地在美国体育界占有一席之地了。

美国职业足球大联盟（MLS）打破了NFL（职业美式足球大联盟）、MLB（职业棒球大联盟）、NBA（职业篮球联赛）和NHL（职业冰球联赛）这四大巨头的格局，和它们一道组成北美五大职业体育联盟。

足球以往在美国常被视为冷门运动、渴望主流地位的小众运动，而现在已强势进入人们日常讨论的体育话题，正在巴西如火如荼进行的体育盛会为足球吸引来了越来越多的目光。

美国队与葡萄牙队的小组赛在美国共吸引了创纪录的2500万观众，随着周二美国队与比利时队争夺四强席位的比赛开战在即，这个纪录势必将很快作古。

然而并不是所有人都享受这场世界杯盛宴。

当美国总统奥巴马被拍到在空军一号上带头为美国队摇旗呐喊，保守派政治评论员Ann Coulter警告称“任何对足球兴趣的增长都只是这个国家道德沦丧的标志”。

Coulter 对这项美丽运动的犀利评价不可避免地引起了愤怒抨击、些许嘲笑以及社交媒体上的激烈辩论。但显而易见的是，美国人对足球的兴趣正在大大增加。

在球场上，美国男足已经连续7次打入世界杯决赛圈，而美国女足目前排名世界第一。

而足球运动近年来一直保持了很高的参与度，从缅因州到新墨西哥州，有将近400万年轻的男孩女孩在低级别联赛中踢球。

美国足球协会总裁兼首席执行官Ed Foster-Simeon在给CNN的一篇评论中对Coulter的观点给予了回应，他指出足球是美国参与度第三高的运动，也是过去十年参与度增长最高的团队运动。

据美国国内足球联赛的掌门机构--美国足球协会称，2013年美国所有足球比赛的上座人数超过了1000万人次。

国内联赛也随着美国职业足球大联盟（MLS）的持续壮大而不断成长，MLS继在奥兰多、纽约和亚特兰大增加新军后，近期计划在迈阿密再增加一支球队。

今年五月，MLS宣布了一项具有里程碑意义的电视转播权协议，据媒体报导，MLS将从与ESPN、FOX Sports以及Univision Deportes签订的八年转播协议中获得7.2亿美元收入。

尽管美国人现在正陷入世界杯带来的热潮之中，保持住足球在美国的地位依然很重要。

上赛季美国职棒大联盟的上座人数接近7500万人次，预计今年很大一部分人还是会走入棒球场的观众席。

虽然2500万人次创造了美国人观看世界杯的新纪录，这个数字与观看了今年超级碗的一亿一千一百五十万名观众相比未免相形见绌。

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。