世界杯：越南赌徒的“世界悲”

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透河内7月11日（记者 Mai Nguyen） - 看到荷兰通过点球大战晋级半决赛时，独自坐在河内一家酒吧一隅的Doan Minh Tuan把头埋入了双手。
他并不是在为哥斯达黎加的世界杯梦就此止步而惋惜。32岁的Tuan嗜赌如命，几乎输得精光。
“我变卖了家里的一切，电视机、摩托车、冰箱（都卖了），把房子也输进去了。我现在一无所有，就剩下这些了，”他指着桌上的25万越南盾（12美元）说。
“自世界杯开赛以来，我每场球都赌。该死的生活，我一直在输。赌博公司今晚收走了房子，老婆带女儿回娘家了。我现在没什么能输了，今晚只能睡大街了。”
赌博在越南不合法，但却十分猖獗，Tuan的情况只是冰山一角。
越南人以好赌闻名，从纸牌游戏和彩票到网络扑克和街头斗鸡，他们什么都赌。国家彩票以及一些地区的赛狗和赛马属于合法博彩行为。
但足球是越南人的最爱，尤其是在世界杯期间。
赌博的金额从同事之间的1美元到赌徒群里的成千上万，但输了可就意味着房子被回收，或者是变卖智能手机、摩托车、手表、珠宝等来还债。
最极端的情况是，有些人还因此结束了自己的性命。据媒体报导称，在本届世界杯期间，已经出现了三例与赌球相关的自杀事件，其中顺化市一男子在6月14日意大利2比1击败英国后喝了一瓶农药。
目前尚无越南地下赌博彩金的官方估计数字，但实际数字想必会很大。同时也不清楚该国地下赌博网络的规模。
预计到赌博活动会增多，越南警方在世界杯期间加大了打击力度，但自世界杯6月12日开赛以来，突击搜查到的地下团伙涉案金额合计6.5万亿越南盾（3.07亿美元。）
但赌博在越南社会根深蒂固，而且庄家似乎总是领先一步，打击赌博是一场攻坚战。互联网经证实也让警方无计可施，街头的赌博都是偷偷摸摸地进行，赌资较大的赌博则是在服务器在境外的合法网站进行。
“多年来，在警方几次突袭检查后，庄家改变了战术，他们变得更狡猾，”一位要求匿名、了解打击行动的官员说。
对于有些人来说，戒赌的唯一办法就是吸取教训，正如来自海防省（Haiphong province）25岁的Dung所言，在他不得不卖掉父母的房子来还赌债时，才意识到自己四年辉煌的“赌博生涯”是大错特错。
“越赌越输。我曾四处赌博，”不愿透露全名的Dung说。“我觉得赌输的赢不回来，庄家才是永远的赢家。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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