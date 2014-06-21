世界杯-巴西一法官裁决：赛场超32℃球员应享有喝水休息权利

路透里约热内卢6月20日（记者 Jeb Blount） - 一名巴西法官命令国际足联(FIFA)推行其指导原则：当气温超过32℃时，比赛每30分钟将暂停片刻，让球员们喝水。

巴西利亚劳动法庭法官罗杰里奥·内瓦·平赫尔罗同时作出裁决称，如果世界杯赛事没有遵循这一准则，FIFA面临着每场20万雷亚尔（89686美元）的罚款。

独立的劳动权益保障检察官代表世界杯期间球员的利益提起这一诉讼，寻求法官作出裁决，执行巴西国内明确规定的气温超过30℃时要给劳动者喝水休息的原则。FIFA以不相干为由对这一裁决置之不理。

“迄今为止，我们的比赛还没在达到或超过32度的气候中进行，”FIFA发言人德里亚·费雪告诉路透社记者，“法庭只是要求我们按照我们己规划好的、并且一贯如此执行的流程进行。”

由于坚持主办国法律需屈从于FIFA的需要，FIFA正面对着愈来愈多的批评浪潮。

在FIFA和主要赞助商--酿酒巨头百威英博公司的要求下，巴西已经暂停执行了一项在世界杯期间禁止在球场周边出售啤酒的禁令，该禁令旨在为了降低球迷间的冲突和死亡。

FIFA并没有说它有挑战法官这一裁定的计划。巴西的公诉人在法庭上频繁挑战公司和个人。在许多禁令通过的同时，也有许多禁令被废止，这给巴西增加了大量的诉讼费用，但收效往往甚微。

（注：1美元=2.33巴西雷亚尔）

（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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