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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 21:54 BJT

标题新闻：法国兴业银行就向美国华平投资出售与宝钢集团合资的共同基金49%股权进行磋商-消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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