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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 20:11 BJT

企业并购：星展银行将以2.5亿美元收购法兴亚洲私人银行业务--消息

路透香港3月14日 - 消息人士周五告诉路透，新加坡星展银行 同意以大约2.5亿美元收购法国兴业银行 的亚洲私人银行业务。

消息人士称，交易预计最早周一宣布。由于消息尚未公开，消息人士要求匿名。

星展银行和法国兴业银行均拒绝置评。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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