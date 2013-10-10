索契冬奥会成败对普京意义重大

路透索契/莫斯科10月9日（记者 Timothy Heritage/Maxim Shemetov） - 俄罗斯总统普京将个人和政治声望都压在了明年2月的索契冬奥会上，尽管投入高达500亿美元，索契冬奥会仍可能是令人尴尬的失败。

如果一切按计划进行，历史上投入最高的一届冬奥会将展示俄罗斯在普京领导下取得的成就。

但是普京的梦仍可能遭到破坏：如果场馆未能如期完工；如果针对一项新俄罗斯法律的示威爆发，批评人士称，该法律损害同性恋权利；如果车臣或其他伊斯兰武装分子攻击冬奥会。

距离索契冬奥会2月7日开幕还有四个月，吊车仍高耸在泥泞的建筑工地上空，刚刚铺设的管道暴露在外，附近的人行道被弄得很乱。在索契的滑雪度假村里，酒店附近遍布大量的金属管线。

如果索契冬奥会失败，普京的尊严和政治地位将遭到严重冲击，因为他个人在索契冬奥会上投入了太多。一些人认为普京将索契这一夏季度假胜地打造成21世纪冬季运动中心是一种愚蠢行为。

“他将这个项目看作自己的孩子。”2014索契冬奥会组委会主席Dmitry Chernyshenko表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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