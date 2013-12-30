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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 30日 星期一 13:58 BJT

索契冬奥在即 俄罗斯连续发生爆炸袭击

俄罗斯伏尔加格勒火车站大厅周日遭遇自杀式炸弹袭击，造成至少16人死亡，官方称袭击者在火车站入口处的金属探测器前引爆了一枚炸弹。周一该市一辆无轨电车发生爆炸，造成至少10人死亡。再过40天，冬奥会将在俄罗斯黑海度假城市索契举办。图为周日遭自杀式袭击的火车站现场。路透
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