索契冬奥会开幕在即 俄罗斯加强安保力量

路透莫斯科1月7日 -周二，驻扎在索契的俄罗斯军队进入战斗警戒状态，并加大了对索契出入通道的限制，这些措施意在确保下个月索契冬奥会的安全举行。

伏尔加格勒发生两起自杀式炸弹袭击后，总统普京加强了俄罗斯的安保力度。

俄罗斯头号通缉犯、车臣叛乱领导者乌马罗夫（Doku Umarov）呼吁武装分子采取“最大努力”阻止冬奥会举行。

“从1月7日开始，所有负责确保冬奥会游客和参加者安全的部队都将进入战斗警戒状态。”塔斯社援引俄罗斯紧急情况部部长Vladimir Puchkov的话报道称。

“所有与冬奥会相关的安全问题都以最高的国际标准进行处理。”

俄罗斯在索契部署了上万警力和内政部军队。索契冬奥会将从2月7日开始，历时超过两周。

俄官员称，周二起将进一步限制索契的出入通道，新的交通计划已经执行，冬奥会运输享有优先权。

“限制令旨在让观众、运动员和奥林匹克大家庭成员的交通出行能够更加便宜。”一名运输主管说道。

但安全措施招来当地居民的抱怨，周日有超过200人抗议政府举办冬奥会的方式，他们打出“索契当地人才拥有冬奥会，不是游客”的标语。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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