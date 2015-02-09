埃博拉疫情导致近3,600名儿童成为孤儿--联合国儿童基金会

路透纽约2月6日 - 联合国儿童基金会周五称，西非埃博拉疫情导致利比里亚、塞拉利昂和几内亚近3,600名儿童成为孤儿。

联合国儿童基金会指出，截至1月中，受灾严重的西非三国有16,600名儿童失去父母中的一位或两位，或是失去了主要监护人。

亲人和社区为这些儿童中的大多数提供了照料，只有约3%的儿童需要离开家庭或是社区。

“自从克服了最初对埃博拉病毒的恐惧和误解，家属们开始显示出莫大的支持，对失去父母的儿童进行照顾和保护。”联合国儿童基金会西非和中非地区总监Manuel Fontaine在声明中称。

存在感染埃博拉病毒风险的儿童被置于21天的观察期，并由幸存者提供支持。埃博拉幸存者可以在观察期间与儿童接触，因为他们对埃博拉病毒有一定的抵抗能力。

联合国儿童基金会称，埃博拉疫情为援助工作者确认脆弱的儿童以及向他们提供合适的帮助创造了机会，这些儿童所在国家的儿童保护体系在疫情爆发前就很薄弱。

“我们获得了一个机会解决埃博拉危机前就存在的其他问题，比如童婚、童工、性侵犯和剥削等，”Fontaine称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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