社交媒体助力中国人海外购买房地产

2013年6月21日，香港一家高级酒店内，一位销售代表在向客户介绍伦敦待售高档住宅的情况。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港4月25日（记者 Clare Jim） -对于一些中国投资者来说，在海外购买几百万美元的房产就像网上买衣服一样--搜索和点击。

连接中国买家和海外中介的催化剂是社交媒体。至少一个潜在买家将1亿美元的住宅投资托付给了一个中介。多家房地产中介表示，很多人在休斯顿购买房屋或在科罗拉多州买地，都没有实地看一下。

2013年下半年，为华人提供海外购房服务的居外网（Juwai.com）向国际房产中介推荐的潜在交易达11亿美元。不清楚实际完成的交易有多少。

随着中国投资者长期青睐的香港和新加坡房地产市场降温，更多的资金流入了纽约、伦敦和悉尼等房地产市场。房地产中介称，中国人首次超过俄罗斯人成为曼哈顿公寓的最大买家。

房地产咨询机构第一太平戴维斯的数据显示，去年中国买家投资135亿美元在海外购房，2012年投资额为63亿美元。

QQ、微信和微博等中国社交媒体平台在年轻房产买家中很受欢迎，他们中很多是20多岁的富二代。这些人正在推动中国海外房地产投资进入新的阶段；未来10年，中国海外房地产投资料以每年20%的速度增长。

“对这些买家来说，社交媒体获取信息迅速，并且他们对此很熟悉，通过社交媒体联系，人们无需拘泥于礼节，也不需要人介绍，”旧金山专门销售豪宅的经纪人Joel Goodrich表示。

去年底，居外网向Goodrich和他的同事推荐了一名中国商人。该商人投资纽约房地产的预算为1亿美元。他们在QQ上进行沟通，该买家已计划前往纽约进行实地考察。

居外网联合首席执行官AndrewTaylor表示，该网站还向海外房地产中介推荐了预算达2亿美元和3.2亿澳元（2.9893亿美元）的客户。

Taylor称，他见到的最年轻客户是一名20岁的留学生，寻求在美国为家庭购买房产。

自该网站于两年半以前创立以来，客户的意向已有所改变，从以前的寻求在美国购买容身之地变成现在的寻求好的投资。

“他们询问房价增值、房租回报率、居住条件和税收等问题，”Taylor说道。

Goodrich指出，他的客户中99%是为了投资，他们寻求3-4%左右的房租回报率；而剩下的1%客户寻找的是超高端房产。

新浪(SINA.O)旗下的搜房网以及美澳居和Auproperty.com.au等网站也是类似的商业模式。

国内外网上房地产中介也都急于寻找新的伙伴，扩大服务。本月早些时候，美国房地产信息公司Zillow(Z.O)称，计划与易居（中国）控股集团EJ.N旗下的北京怡生乐居信息服务公司合作，针对中国大陆客户。

Zillow的数据显示，截至2013年3月底，中国买家购买美国房产的平均花销为42.5万美元，69%的交易为全现金购买。

大多数买家倾向于在购买前实地看一看，也有买家看都不看。

在微博上拥有超过1,400名粉丝的休斯顿中国经纪人GladysWang表示，她有客户购买30-40万美元的房产，看都不看。

“很多中国人不熟悉休斯顿，但他们通过我的微博更多地了解了这座城市，”她说道。

“现在消费者在购买前会看评论。社交媒体在这方面很不错。他们比通过广告找到我的人更加信任我，因为他们是我的微博粉丝，这让购买进程加速。”

有些中介出售土地而非房产，因土地的价格更低，成交更快。

在搜房网美国网站上注册的经纪人Frank Hu专注于在科罗拉多州和夏威夷州销售土地，因为投资门槛只有1-2万美元。

“客户在购买前不必实地考察，土地没什么可看的。我们只需要向客户提供地点和价格等信息，”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。