社保基金理事长认为A股明年好转 将适当增加股票投资--报载

路透上海12月13日电---中国证券时报周四报导称,全国社保基金理事会日前在杭州召开委托投资管理人座谈会,社保基金理事长戴相龙在会上表示,A股市场明年会比今年好,应把握时机,审慎投资,适当增加股票投资.

他指出,从外围经济看,美国经济稳步复苏为全球经济提供动力,欧洲问题最坏时刻也已过去;从中国经济看,中国经济结束下滑,明年会比今年更好,中国经济潜力很大,城镇化是最大的潜力.

戴相龙称,从A股市场看,原有的泡沫、信心不足、市场制度缺陷都是本轮下跌的原因.明年随着改革转型的整体布局规划,对增强投资者信心应有所帮助,总体来看明年A股市场会比今年好.

与会的18家社保资金管理机构代表也在会上就股票市场进行了展望.据与会人士透露,总体来说,乐观的声音在增加,估值低、经济复苏、城镇化带来增长潜力、转型信心增强等成为乐观理由,主要担心经济复苏难持久、上市公司业绩仍然较差、影子银行清理导致明年流动性可能偏紧等.

报导称,在此次会议上,从多家机构代表的发言来看,投资方向上重合度较高的是稳定增长的消费服务、传统行业整合,尤其是对传统行业整合带来的行业龙头股投资机会关注度较高.部分观点认为以银行为代表的估值过低的价值股机会更大.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。