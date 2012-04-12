全国社保基金称将多方式投资央企

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京4月12日电---中国全国社会保障基金理事会称,今後将多种领域和方式投资中央企业,并将与中央企业探索通过优先股等方式创新合作领域.
新华社周四报导援引社保基金理事长戴相龙的话称,今後全国社保基金将在支持中央企业改组改制、兼并收购、发展战略新兴产业及实施"走出去"战略等方面发挥积极作用.
"随着基金规模的扩大,全国社保基金对中央企业的投资能力已大大增强."他表示.
按规定,全国社保基金的20%可以直接投资国资委管理的中央企业和财政部管理的国有控股金融企业;10%可投资股权投资基金,这些基金一部分又投资於成长型国有控股企业.
戴相龙并介绍称,全国社保基金是在国有企业改革和发展实现三年改革目标的背景下设立的,全国社保基金来源於国有股减转持收入达到2,100多亿元人民币.
社保基金会此前披露的2011年业绩显示,2001-2011年共实现投资收益2,847亿元,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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