广东千亿养老金获准入市

路透上海3月21日电---中国全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年,新增资金将更多配置到固定收益类产品中.

刊登在社保基金网站上的新闻稿称,理事会已和广东省政府以及有关方面签订了委托投资协议,资金将分批到位,委托投资期限暂定两年.

理事会并称,受托投资运营基本养老保险资金,将坚持更为审慎的方针,新增资金将更多配置到固定收益类产品中,确保实现基金保值增值.

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前在两会(人大和政协会议)期间称,目前养老金入市方向明确,具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.

人保部发言人尹成基此前表示,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托社保基金理事会投资运营.下一步将考虑开辟一些新的投资运营的渠道.(完)

参看详情,请点选全国社保基金网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。