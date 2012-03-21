全国社保基金获准运营广东千亿养老金

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* 社保基金获准运营广东千亿养老金

* 更多配置到固定收益类产品

* 未来委托投资规模更可达到万亿元级别--报导

* 人社部正研究制定整体养老金投资运营方案

路透上海3月21日电---中国养老金市场化运作大幕开启.全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年,新增资金将更多配置到固定收益类产品中.

中国证券报周三援引分析人士指出,此举说明养老金入市并非单指"入股市",而是通过社保基金会专业化、市场化、多元化的分散投资来实现养老金的保值增值.

"未来以北京、江苏、浙江、上海等其他经济发达省市潜在入市规模来看,养老金委托投资规模可能达到万亿元级别,其对於债券的估值等方面影响依然不容小觑,"报导还援引一位券商交易员表示.

他并指出,暂定两年的委托投资期限对於固定收益产品来说显然有些过短,该期限可能只是出於审慎观察的暂时之举,预计未来投资期限势必将会延长.

刊登在社保基金网站上的新闻稿称,理事会已和广东省政府以及有关方面签订了委托投资协议,资金将分批到位,委托投资期限暂定两年.

理事会并称,受托投资运营基本养老保险资金,将坚持更为审慎的方针,新增资金将更多配置到固定收益类产品中,确保实现基金保值增值.

**研究整体养老金投资运营方案**

中证报报导称,目前人社部正在研究制定整体养老金投资运营方案,有望成立新机构专事基本养老保险基金等社会保险基金的投资运营.而在此之前将部分省市养老金交给社保基金会管理,先行先试,不仅可以尽早降低养老金贬值风险,还可以为整体养老金投资运营方案的制订提供实践经验.

报导指出,社保基金会在分散风险方面,主要是通过大类资产配置进行的.不少基金公司正紧锣密鼓地设计相关产品,以备社保基金会遴选.目前社保基金会委托投资境内管理人共有16家基金公司和中金、中信(6030.HK)(600030.SS)两家券商.

社保基金会日前披露的2011年业绩显示,2001-2011年共实现投资收益2,847亿元,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点.

截至2011年年底,国内五项社会保险基金累计结余总额2.87万亿元.其中,养老保险累计结余1.92万亿元.截至2010年年底,广东社保基金结余总量居全国首位,养老金结余2,276亿元.

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前在两会(人大和政协会议)期间称,目前养老金入市方向明确,具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.

人保部发言人尹成基此前表示,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托社保基金理事会投资运营.下一步将考虑开辟一些新的投资运营的渠道.(完)

参看详情,请点选全国社保基金网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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