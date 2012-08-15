社保基金减持工行H股股份

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港8月15日电---据联交所资料显示,全国社保基金近日减持中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股股份至12.99%,涉资逾2,000万港元.
资料显示,社保基金於上周三(8日)按平均每股4.56港元,出售451.6万股工行H股;本次减持後,其持股由13%降至12.99%,仍持有约112.8亿股H股.
工行H股周二收报4.55港元,过去一个月累计升近12%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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