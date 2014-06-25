审计署：社保基金自营指数化投资亏损 收益虚增逾百亿

路透上海6月25日 - 在中国国家审计署的2013年度审计报告中，全国社保基金理事会被“点名”。报告指出，社保基金的自营指数化投资出现亏损，而且2009年以来，社保基金会未按规定对所持的六只股票进行减值计提，致使当期收益虚增103.02亿元人民币。

国家审计署审计长刘家义周二向全国人大常委会所做的报告指出，审计署对社保基金会的投资管理情况进行了审计。经审计发现，除上述问题外，社保基金的信托贷款和协议存款中还存在中间人借机牟利问题。

报告还指出，财政部批复的去年证监会、保监会、社保基金会部门预算中，按职工工资总额的14%安排职工福利费，超过中央在京部门标准。

另外，社保基金会和央行，以及中科院国家纳米科学中心、中国科学技术信息研究所等24个所属单位通过虚报人数、重复申报项目等方式多申领财政资金3,553.15万元，主要用于房屋修缮和弥补人员经费等。

报告引述全国社保基金报表数据，至2013年底，社保基金总资产12,415.64亿元、负债488.19亿元、权益11,927.45亿元，其中财政性净拨入累计6,000.26亿元（占权益的60.54%）。2013年基金投资收益685.87亿元，收益率6.20%。

全国社保基金理事会尚未公布其2013年报。3月新华社报导曾引述社保基金会数据称，去年底理事会管理的基金规模11,943亿元。去年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。(完)

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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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