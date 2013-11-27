法兴银行调降明年油价预估 称因基本面较弱

路透11月26日 - 法国兴业银行周二调降2014年油价预估，称因市场基本面较为疲软，且国际就伊朗核计划达成协议。

法兴银行将2014年布兰特原油预估下调2美元至每桶108美元，称因基本面稍弱于之前的预期，“源自伊朗的地缘政治风险趋升的可能降低”。

法兴银行还将2014年美国西德克萨斯中质油(WTI)预估下修4美元，至每桶99美元。

伊朗和六大国周日在日内瓦就核计划达成的六个月“冻结”临时协议，停止伊朗最敏感的核活动，并暂取消西方对该国的制裁；但限制伊朗石油出口上限在当前的每日约100万桶。

法兴银行分析师在报告指出，“除短期市况外，(伊朗核协议)对油价应没什么影响，因为未触及对油和金融的核心制裁议题。”

法兴银行还预计2014年黄金均价每盎司1,135美元，2013年料为1,415美元。法兴表示，已调高“现在到3月底间”的金价预估，以反映美国联邦储备委员会(美联储/FED)减码购债计划的时间可能延后。

法兴银行并预测2014年白银均价每盎司19美元，2013年料为24美元。该投行称，预期在“供应一直过剩的市场中”，白银交投趋势将大致与金价一致。(完)

(编译 张若琪 审校 艾茂林)

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