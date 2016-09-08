独家：法兴洽谈将中国合资基金公司49%股份售予华平投资--消息

路透上海/香港9月7日 - 据熟悉情况的消息人士称，法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)正进行洽谈，将其在与中国宝钢集团成立的共同基金合资公司中49%的股份，出售给国际私募股权公司美国华平投资集团。

法国兴业银行是法国第二大上市银行，是中国当局向外资开放市场后第一批进入中国共同基金市场的外资公司，于2003年与中国宝钢集团组建合资公司--华宝兴业基金管理有限公司。

但来自中国企业的激烈竞争令法兴重新思索其在中国的业务，此前包括纽约梅隆银行(BK.N)、英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)和惠理集团(0806.HK)在内的一批外国机构都售出了在中国共同基金合资公司中的股份。

法兴拒绝置评。无法联系到华宝兴业基金置评。宝钢未对置评请求作出回应。

据中国证券投资基金业协会(AMAC)的官方数据， 华宝兴业管理的资产规模截至6月底为1,575亿元人民币(236亿美元)，是中国按资产计第16大共同基金公司。

消息人士未透露交易价值，但基金公司的出售价一般为所管理资产规模的2%-3%。

一名消息人士称，美国华平投资押注中国1.2万亿美元规模的共同基金行业将在长期获得强劲回报。华平投资已与宝钢集团有过合作，于2014年对宝钢气体(Baosteel Gases)进行了投资。(完)