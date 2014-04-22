兴业银行称将在泉州合资设消费金融公司

路透北京4月22日 -中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)称，将与福建泉州市政府合资设立消费金融公司，注册资本为3亿元人民币，其中该行持股66%。

兴业银行新闻稿称，消费金融公司拟将目标客户群锁定为收入较为稳定的、年轻的收入人群，向消费者提供个人耐用品消费贷款和一般用途消费品贷款，用于满足城乡居民在家用电器、旅游、婚庆等方面的金融需求。

“中国消费金融领域潜在需求巨大，从中长期来看已步入‘黄金增长期’。”该行副行长陈锦光称。

新闻稿显示，该消费金融公司注册地将设在泉州。其中兴业银行作为主要出资人，出资1.98亿元，占比66%；泉州市政府指定泉州市国有资产投资经营公司作为一般出资人，出资1.02亿元，占比34%。

兴业银行有关负责人表示，该消费金融公司仍待银监会审批。

作为国家第三个金改区，泉州于去年11月被修订后的银监会《消费金融公司试点管理办法》纳入消费金融公司试点城市。按修订后的办法，消费金融公司放开营业地域限制，改变此前消费金融公司只能在注册地所在行政区域内开展业务的规定。

新闻稿显示，兴业银行目前已拥有兴业国际信托、兴业金融租赁、兴业基金、兴业财富和兴业国信资产管理等多家子公司，基本形成以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、资产管理等在内的现代金融服务集团。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)

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