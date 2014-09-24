生产商计划到2025年将美国软饮中的卡路里削减20%

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Anjali Athavaley

路透纽约9月23日 - 美国最大的饮料生产商们周二承诺，到2025年，将在美国市场销售软饮中的卡路里削减20%。

他们在克林顿全球倡议（Clinton Global Initiative）年度会议上宣布上述承诺。此前美国饮料协会（American Heart Association）和下一代健康联盟（Alliance for a Healthier Generation）达成了协议，降低学校里饮料中的卡路里。可口可乐 、百事可乐和Dr. Pepper Snapple Group 等企业都是美国饮料协会的成员。

饮料生产商们计划通过教育对低卡路里饮料不那么感兴趣或不那么容易接触到低卡路里饮料的族群来实现目标。他们将推广瓶装水等产品，并推出和扩大零卡路里或低卡路里产品。（完）