中国国企在海内外品牌影响力迥异

路透北京12月13日电（记者 Terril Yue Jones）---以中国移动(0941.HK)为首，中国最具价值的品牌是电信业、金融服务业及互联网业的大型国企，尽管这些企业在海外并非家喻户晓。

但随着中国企业积极寻求海外并购，变得更善于与消费者沟通，其品牌价值或更为人所知。

英国WPP集团(WPP.L)旗下品牌咨询机构华通明略（Millward Brown）客户群总监王幸（Doreen Wang）称，80%的海外消费者说不出一个中国品牌。

她表示，海外消费者往往只知道联想集团(0992.HK)或青岛啤酒(600600.SS)，二者在今年BrandZ最具价值中国品牌50强榜单上分别名列第16和35名。

但华通明略今年5月发布的全球品牌百强榜单上，有12个中国品牌入围。苹果(AAPL.O)位居榜首，品牌价值为1,530亿美元；中国移动在该榜上位居第九，其当前品牌价值为536亿美元。

BrandZ最具价值中国品牌50强榜单前十名为：

* 中国移动(0941.HK)（电信）

* 中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)（金融）

* 中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)（金融）

* 中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)（金融）

* 中国银行(3988.HK)(601988.SS)（金融）

* 百度(BIDU.O)（互联网）

* 中国人寿(601628.SS)（金融）

* 中国石化(0386.HK)(600028.SS)（能源）

* 中国石油(0857.HK)(601857.SS)（能源）

* 腾讯(0700.HK)（互联网） （完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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