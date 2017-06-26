中国国企前五个月实现利润同比增25.5% 增速略高于前四月

中国新版外商投资产业目录减少30条限制性措施 扩大开放领域

路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。