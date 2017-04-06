国投公司等多家央企表态支持雄安新区建设 并拟深度参与

路透北京4月6日 - 中国公布在河北省设立雄安新区后，包括国家开发投资公司、中国石化(0386.HK)(600028.SS)和中国铁建(1186.HK)(601186.SS)在内的多家央企纷纷表态支持新区建设，将在清洁能源、高端高新产业以及基建投资等方面深度参与。

国投公司在其官网发布的新闻稿显示，公司应继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于新区建设。同时，创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、智慧城市等高端新兴产业。

“国家开发投资公司是国有资本投资公司的改革试点单位，具有投资导向、结构调整、资本经营的独特功能，在雄安新区的建设开发中应该大有作为。”公司党组书记王会生指出。

中国石化新闻网亦援引公司董事长王玉普的话称，要全力服务新区建设，继续加大地热能开发利用的投入力度；要大力推动与雄安新区、河北省的战略合作，深度对接企地需求，发挥好央企的示范引领作用，实现企地共赢发展。

中国铁建亦在党委常委会上重点提及要建设绿色智慧新城，发展高端高新产业，建设优质公共设施，构建快捷高效交通网。

中国中冶(1618.HK)(601618.SS)总裁张孟星则表示，中国中冶作为基本建设的主力军，将受惠于雄安新区发展，区内所增加的大量投资将对公司业务形成利好，新建项目增加，钢铁需求也会增加。

中国联通(600050.SS)亦召开党组会议，称将坚持高规格，将雄安新区服务保障工作列为集团公司层面的重大政治任务；坚持高标准，雄安新区网络通信基础设施、信息应用规划要坚持高起点。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

受此政策利好刺激，中国股市沪综指.SSEC周三放量收升1.5%。（完）