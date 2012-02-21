央企资源配置不合理问题仍突出--国资委

路透北京2月21日电---中国国务院国资委副主任邵宁表示,当前中央企业资源配置不合理问题仍较突出,存在中央企业之间重复建设、过度竞争和同质化发展情况,下一步将围绕优化资源配置,继续推进中央企业重组整合.

新华社周一援引邵宁并称,当前央企管理水平亟待提升,一些企业规模扩张与管理提升没有同步,基础管理、风险防控、集团管控能力等需要加强.

邵宁表示,除央企之间存在重复建设、过度竞争问题外,一些企业内部仍存在着资源分散、主业不突出、核心竞争力不强、资源配置效率不高等问题.

对於央企"走出去"的问题,邵宁表示,的确有少数中央企业在"走出去"过程中出现了亏损,但从总体上看,成效还是很明显的.

去年1-11月中央企业在境外(含港澳地区)营业收入3.4万亿元人民币,实现利润总额1,280亿元,同比分别增长30.7%和28%,明显好於境内经营水平.

其中,中央企业海外原油和天然气权益产量分别达到6,604.3万吨和176.3亿立方米,同比分别增长16.9%和19.8%,为保障国家能源供给发挥了重要作用.

但他同时强调,央企"走出去"还存在一些亟待解决的突出问题,一些企业境外经营风险防范体系不健全,境外资产管控体系不完善,国际化经营人才短缺、经验不足,境外资产损失时有发生.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。