中国国企改革为资本市场注入活力 整体上市迎新高潮--国资官员

路透上海9月25日 - 据中国证券报周五报导，国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，随着国企改革的不断深入，国有资本与证券市场将会相互促进，共同发展。未来整体上市将掀起一个新高潮，国有企业包括中央企业的并购重组也将加快步伐，而国企的并购重组等一系列资本运作也有利于稳定股市，国企正在通过改革为资本市场注入新的活力和动能。

在中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》稍早发布后，国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》。

他说，上述两个文件的出台，证券市场将迎来重大利好。首先是随着国企改革的深入，未来国企的市场化程度会大幅提升，中国经济的市场化程度会明显提高，市场在资源配置中的作用会更大发挥，从而为证券市场按照自身规律运行奠定更加紮实的基础。

其次是深化国企改革将会增强国有经济活力和竞争力，提升国有资本的效率和国有控股上市公司的质量，从而提高国有控股上市公司的投资价值和投资回报。特别是随着蓝筹股投资价值的提高，将会吸引养老金、保险资金等长期资金更多入市。

第三是国企改革的推进，特别是着力推进集团公司整体上市以及允许将部分国有资本转化为优先股和在少数特定领域探索建立国家特殊管理股等改革措施的逐步实施，将进一步提升国有资产证券化、资本化水平。第四，这也有利于国有控股上市公司的规范运营。

截至2014年末，国有控股上市公司达1,075家，其中，中央企业控股的上市公司达376家。目前，央企资产总额的54.9%、净资产的49.5%、营业收入的59.8%、利润总额的65.7%都集中在上市公司。

**整体上市迎新高潮**

季晓南认为，整体上市是国有企业股份制改革的一个重要方向，也有利于较好解决国企的体制机制弊端，同时也是混合所有制经济的一个重要形式。两份文件强调着力推进集团公司整体上市，既明确了国企股份制改革和混合所有制改革的重点和方向，也为国企集团层面的整体上市迎来加速和提速。

不过他指出，目前央企实现真正意义上整体上市的还没有一家，因为，集团公司要真正实现整体上市，一方面，大量低效无效资产必须剥离，沉重的企业办社会职能和历史遗留问题需要解决，过多的冗员需要分流，这些改革都不是一蹴而就的。

另一方面，要明确和解决谁代表国有产权代表直接持股的问题，与此相适应，各级国资委的定位和职能需做重大调整，还需要组建授权行使出资人职责的国有资本投资和运营公司等。

在国企整合方面，他认为，新一轮国企改革必须解决国企的退出和淘汰机制问题。对扭亏无望的国企和低效无效资产，应该及时进行清理，该退出的应及时退出；对需要做大做强的国企，则可以进行重组整合，实现强强联合；对国有资本需要重点投向的领域和行业，则可能要创新发展一批国有企业，包括组建若干国有资本投资和运营公司。

他称，重组整合一批国有企业，主要是盘活国有资产存量，加大国有企业重组力度，使国有资本更多向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业，向具有核心竞争力的优势企业集中。创新发展一批国有企业，主要是给国有资产做加法，优化国有资本重点投资方向和领域，对国有企业发展战略性新兴产业优先支持、加快培育。

“无论是深化国企股份制改革还是推进集团公司整体上市，无论是发展混合所有制经济还是加快国企并购重组，无论是强化监管防止国有资产流失还是为国企改革创造良好环境条件，都离不开持续健康稳定发展的证券市场。”他说。

他认为，整体上市、发展混合所有制经济、员工持股以及允许将部分国有资本转化为优先股和在少数特定领域探索建立国家特殊管理股等改革措施的实施，离开资本市场和证券市场的发展，都将难以推进。

中国国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。（完）