中国国资委称央企大规模兼并重组消息未经核实

针对近日有媒体报导“中央企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家”，中国国务院国有资产监督管理委员会周一表示，经查该消息未向国资委进行过采访或核实。中国股市沪综指周一收涨3.04%，再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手。路透