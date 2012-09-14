明年将重点支持央企并购境外战略资源和核心技术--财政部

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透上海9月14日电---中国央企海外并购已有导向性意见.中国财政部称,2013年中央国有资本经营预算编制重点将包括支持央企收购兼并能够实质控制、具有较好经济效益、国家急需的境外战略资源,以及拥有关键核心技术且对促进本企业技术创新具有推动作用的境外企业.
而2012年中央国资预算编制重点中关於支持央企海外收购的表述较为宽泛,具体为"支持中央企业通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益行为".
财政部网站刊登的通知还显示,2013年中央国资预算支出重点还包括国有经济结构调整支出,产业升级与发展支出,涉及国家安全和国家核心竞争力的重点项目支出等多个方面.
其中,国有经济结构调整支出包括用於支持央企之间的战略性兼并重组,理顺多元投资主体公司股权关系,保持和增强中央企业对关系国家安全和国民经济命脉重要子企业的控制力,以及解决中央企业历史遗留问题等.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。