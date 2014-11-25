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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 25日 星期二 10:47 BJT

中国将要求央企负责人公开薪酬信息

《经济参考报》周一报导称，中国将要求央企负责人公开薪酬信息，无论上市公司还是非上市公司负责人都必须参照上市公司信息披露并向社会公开。报导援引匿名国企人士称，改革后央企负责人薪酬水平总体将不超过央企在岗职工平均工资的7到8倍。目前央企主要负责人与职工薪酬差距在12倍左右。路透
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