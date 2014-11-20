央企负责人薪酬制度改革首批涉及72家 部分降幅较大--新华

路透北京11月20日 - 新华社周四报导称，中央管理企业负责人薪酬制度改革将于2015年初起实施，改革首批将涉及72家央企负责人，改革后多数央企负责人的薪酬水平将会下降，部分降幅较大。

报导称，此番改革中，央企负责人薪酬将由过往基本年薪和绩效年薪两部分构成，调整为由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

报导引述知情央企人士称，央企负责人基本年薪将按照上年度央企在岗职工年平均工资的2倍确定；绩效年薪根据考核结果，不超过央企负责人基本年薪的2倍；任期激励则不超过央企负责人任期内年薪总水平的30%。

“与现行政策相比，改革后多数中央管理企业负责人的薪酬水平将会下降，有的下降幅度还会比较大。”报导引述中国人力资源和社会保障部副部长邱小平说。

此外，对于年度或任期考核评价不合格的央企负责人，将不得领取绩效年薪和任期激励收入。这意味着，如果央企负责人干得不好，已经发放的薪酬或将面临追索扣回。

邱小平介绍说，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工年平均工资的一定倍数确定；绩效年薪与央企负责人年度考核评价结果相联系，根据年度考核评价结果的不同等次，结合绩效年薪调节系数确定；任期激励收入与央企负责人任期考核评价结果相联系，根据任期考核评价结果的不同等次确定。

报导还称，央企负责人将不得在企业领取国家规定之外的任何其他福利性货币收入。这也意味着，即便央企负责人在下属企业兼职，也不得领取报酬。

改革涉及企业包括由国务院国资委履行出资人责任，并由组织部门任命负责人的53家央企，如中石油、中石化、中国移动等，以及其他金融、铁路等19家央企；负责人则包括央企的董事长、党委书记（党组书记）、总经理（总裁、行长等）、监事长（监事会主席）以及其他副职负责人。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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