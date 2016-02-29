应对企业减税费、增补贴 提高国企分红比例--中国央行官员报告

路透北京2月29日 - 中国央行调查统计司司长盛松成等撰文建议，应该对企业减税费、增补贴，有效落实结构性减税，提高国有企业分红比例；而降低企业税负，并不一定引起财政收入下降。

该份强调仅代表作者个人学术观点，不代表所供职单位意见的报告指出，近年来中国企业税率高企，税负增长快于收入，企业税负持续加重，小微企业尤为突出，企业在国民收入分配中的地位不断下降，企业税负在国际上处于较高水平，由此削弱了中国经济的微观活力。

“我们根据现有数据估算，在2014年的税收收入中，由企业缴纳的部分占85.5%，由个人缴纳的部分占14.5%，企业是我国税收的最主要来源。”报告称。

由于企业缴纳的税费占政府收入的九成左右，因此可以用宏观税负来近似衡量企业的税负水平。按照大、中、小三种口径来分别计算，近些年，中国三个口径的税负均呈逐年上升趋势。2014年分别为37.2%、22.1%和18.7%，分别比2000年高18.9、8.6和6.0个百分点。

报告指出，近几年企业利润增长大大低于政府和居民收入增长。2011-2014年，中国财政和税收收入增速平均分别为14.2%和13.1%，城镇居民人均可支配收入和农村家庭人均纯收入增速平均分别为11.4%和13.8%，而国家统计局统计的规模以上工业企业利润总额增速平均仅为5.3%，央行统计的5,000户工业企业利润总额增速平均为-2.7%。

采用世界银行世界发展指标中的总税率来衡量企业所承担的税负。总税率是指企业的税费和强制缴费占商业利润的比例。2013年，中国企业的总税率为67.8%，不仅明显高于发达国家，也明显高于发展中国家泰国和南非，仅略低于巴西。

央行5,000户工业企业调查也显示，企业税负高企降低了中国制造业的竞争力。如越南、缅甸等东南亚国家纺织服装产业质量与中国不相上下，但税负要低45%，社会保险费用低70%，同时，美日韩等国对东南亚国家纺织服装产品实行零关税，对中国税率在10%左右，这使中国出口成衣含税价格比东南亚国家高25%左右。

报告分析指出，中国企业税负，尤其是小微企业税负高的主要原因包括：企业现行税制存在较多的重复征税现象，非税费用占比高，企业除营业税、增值税等税收外，还需缴纳各种行政事业费以及政府性基金。

同时以间接税为主体使得税制具有累退性，导致企业尤其是小微企业税负较高。中国间接税比重过高，而由本有支付能力的大企业和先富阶层承担的直接税比重过低，导致中国税制具有“累退性”，小微企业和恩格尔系数高的中低收入群体税收负担加重，税负痛苦指数上升。小微企业获得税收优惠较难，实际税负水平较高。

**减税建议**

报告建议，将减税费、增补贴、结构性减税落到实处，一是缩减间接税，扩大直接税。主要是降低目前占中国税收收入总额超过2/3的间接税，逐步调整到一半左右，比如降低增值税税率，扩大增值税抵扣范围，推进关税、消费税、资源税改革，加快建立环境保护税。提高直接税比重，将直接税占比由目前的30%左右提升到40%左右。

二是缩减商品劳务税，扩大所得税。中国所得税领域有针对不同规模企业的差异税制设计，但对于占比2/3以上的商品劳务税，这种理念则不足。要调整税目和征收范围，弱化商品劳务税的地位和作用；三是增加补贴，扩大企业税收优惠。

同时提高国有企业分红比率，为降低企业、尤其是小微企业税负提供空间。2014年国有企业利润总额为2.48万亿元人民币，上缴财政的国有资本经营收入为1,280亿元，仅占利润总额5.2%。

报告提到，降低企业税负不一定引起财政收入下降。拉弗曲线表明，减税不一定会降低税收收入，甚至可能增加。这是因为减税将给企业更强的创新激励，这种激励会提高经济福利，甚至增加税收，尤其是当减税应用于高税率的企业时。

事实上，中国的实践也表明，税负下降未必引起财政收入下降。比如1994年中国进行分税制改革，当时反对的观点认为这实际上会降低税率，使财政收入下降，从而增加改革阻力甚至会使改革失败。但从实际效果看，分税制改革后中国政府财政收入保持了快速增长。（完）