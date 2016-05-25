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中国财经 | 2016年 5月 25日 星期三 11:28 BJT

中国国企1-4月利润和收入同比继续下降 煤炭、钢铁有色等行业亏损

路透北京5月25日 - 中国财政部周三公布数据显示，1-4月国有企业实现利润6,522.6亿元人民币，同比下降8.4%；营业总收入135,170.6亿元，同比下降1.7%。降幅较1-3月分别收窄5.4个和1.3个百分点。

财政部网站刊登新闻稿并称，1-4月交通、石化和医药等行业实现利润同比增幅较大，石油、化工和建材等行业实现利润同比降幅较大，煤炭、钢铁、和有色等行业亏损。

数据显示，1-4月中央企业实现利润5,054.1亿元，同比下降6.6%；地方国有企业利润1,468.5亿元，同比下降14.2%。

期内，中央企业实现营业总收入82,191.4亿元，同比下降3.9%；地方国有企业52,979.2亿元，同比增长2%。1-3月分别为下降4.6%和下降0.1%。

1-4月，国有企业营业总成本同比下降1.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.9%、4.7%和0.1%；应交税金12,296.5亿元，同比下降0.8%。

截至4月末，国有企业资产总额同比增长15.2%，负债总额增长18%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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