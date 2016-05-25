中国国企1-4月利润和收入同比继续下降 煤炭、钢铁有色等行业亏损

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月25日 - 中国财政部周三公布数据显示，1-4月国有企业实现利润6,522.6亿元人民币，同比下降8.4%；营业总收入135,170.6亿元，同比下降1.7%。降幅较1-3月分别收窄5.4个和1.3个百分点。
财政部网站刊登新闻稿并称，1-4月交通、石化和医药等行业实现利润同比增幅较大，石油、化工和建材等行业实现利润同比降幅较大，煤炭、钢铁、和有色等行业亏损。
数据显示，1-4月中央企业实现利润5,054.1亿元，同比下降6.6%；地方国有企业利润1,468.5亿元，同比下降14.2%。
期内，中央企业实现营业总收入82,191.4亿元，同比下降3.9%；地方国有企业52,979.2亿元，同比增长2%。1-3月分别为下降4.6%和下降0.1%。
1-4月，国有企业营业总成本同比下降1.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.9%、4.7%和0.1%；应交税金12,296.5亿元，同比下降0.8%。
截至4月末，国有企业资产总额同比增长15.2%，负债总额增长18%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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