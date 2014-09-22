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中国财经 | 2014年 9月 22日 星期一 11:33 BJT

财政部：1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元 同比增8%

路透北京9月22日 - 中国财政部周一公布，1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元人民币，同比增长8%。从行业看，钢铁、交通等行业实现利润继续保持较大增幅；煤炭、化工等行业实现利润降幅仍较明显；有色行业仍未摆脱亏损。

刊登在财政部网站的新闻稿称，1-8月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增幅继续放缓，利润总额同比增幅出现下降，成本增幅继续高于收入增幅。

其中国有企业营业总收入311,778亿元，同比增长5.5%。中央企业同比增长4.6%，地方企业同比增长7%。

1-8月国有企业营业总成本300,775.4亿元，同比增长5.7%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.7%、3.1%和19.7%。

数据显示，8月末，国有企业资产总额990,555.2亿元，同比增长12%；负债总额646,871.1亿元，同比增长12.3%；所有者权益合计343,684.1亿元，同比增长11.4%.（完）

欲浏览详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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