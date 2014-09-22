财政部：1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元 同比增8%

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京9月22日 - 中国财政部周一公布，1-8月国有企业利润总额16,441.1亿元人民币，同比增长8%。从行业看，钢铁、交通等行业实现利润继续保持较大增幅；煤炭、化工等行业实现利润降幅仍较明显；有色行业仍未摆脱亏损。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-8月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增幅继续放缓，利润总额同比增幅出现下降，成本增幅继续高于收入增幅。
其中国有企业营业总收入311,778亿元，同比增长5.5%。中央企业同比增长4.6%，地方企业同比增长7%。
1-8月国有企业营业总成本300,775.4亿元，同比增长5.7%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.7%、3.1%和19.7%。
数据显示，8月末，国有企业资产总额990,555.2亿元，同比增长12%；负债总额646,871.1亿元，同比增长12.3%；所有者权益合计343,684.1亿元，同比增长11.4%.（完）
欲浏览详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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