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中国财经 | 2014年 11月 25日 星期二 12:25 BJT

国企1-10月累计利润同比增6.1%--财政部

路透北京11月25日 - 中国财政部周二公布数据显示，今年1-10月全国国有企业利润同比增长6.1%，较1-9月增幅5.9%有小幅回升；但值得注意的是，成本增幅持续高于收入增幅，负债增幅亦高于资产增幅。

财政部网站刊登新闻稿并显示，和上年同期相比，1-10月钢铁、交通、汽车、施工房地产和电力等行业利润总额正增长，有色、煤炭、化工、石油石化和邮电通信等行业利润总额负增长。

财政部数据显示，今年1-10月国有企业实现利润总额20,843.3亿元人民币，其中中央企业利润同比增长6.8%，地方国有企业利润增长4.5%。

期内，国企营业总收入同比增长4.5%；营业总成本同比增长4.8%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别增长6%、3.3%和18%。

截至10月末，国有企业资产总额同比增长11.9%，负债总额同比增长12.1%。

财政部此前公布数据显示，1-9月国企营业总成本同比增长5.2%，营业总收入增长4.9%；截至9月末，资产总额同比增长11.8%，负债总额增长12%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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