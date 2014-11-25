国企1-10月累计利润同比增6.1%--财政部

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月25日 - 中国财政部周二公布数据显示，今年1-10月全国国有企业利润同比增长6.1%，较1-9月增幅5.9%有小幅回升；但值得注意的是，成本增幅持续高于收入增幅，负债增幅亦高于资产增幅。
财政部网站刊登新闻稿并显示，和上年同期相比，1-10月钢铁、交通、汽车、施工房地产和电力等行业利润总额正增长，有色、煤炭、化工、石油石化和邮电通信等行业利润总额负增长。
财政部数据显示，今年1-10月国有企业实现利润总额20,843.3亿元人民币，其中中央企业利润同比增长6.8%，地方国有企业利润增长4.5%。
期内，国企营业总收入同比增长4.5%；营业总成本同比增长4.8%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别增长6%、3.3%和18%。
截至10月末，国有企业资产总额同比增长11.9%，负债总额同比增长12.1%。
财政部此前公布数据显示，1-9月国企营业总成本同比增长5.2%，营业总收入增长4.9%；截至9月末，资产总额同比增长11.8%，负债总额增长12%。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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