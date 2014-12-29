国企改革政策有望春节前出台 混合所有制优先鼓励IPO--报载

路透上海12月29日 - 中国证券报周一报导，多项有关国企改革的政策措施有望在春节前出台，国企功能定位及混改相关操作细则等将进一步明确，包括国有企业初步分为商业类和公益类两大类；混合所有制操作，优先鼓励IPO(首次公开发行)进行混合，同时优先考虑包括社保基金、保险基金等公众基金。

报导引述国务院国资委研究中心主任楚序平周六在首届国企改革发展前沿论坛上表示，明年国有企业改革有七大任务，包括准确界定不同国有企业功能工作；推进剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题；推进薪酬制度改革；完善国有资产监管体制等。

在发展混合所有制经济方面，他表示，明年亟需研究混合所有制的政策细节，包括中央企业总部最好保持国有独资，对绝大多数重要国有企业，政府要保留51%以上控制权。

混合所有制优先考虑包括社保基金、保险基金等公众基金，中国投资者优先；搞混合制出售的国有股权收入，必须用于发展国有经济的新投入，不能吃光分净；混合所有制要一企一策，不刮风、不搞倒计时、不搞运动，防止犯颠覆性错误；混合所有制操作，优先鼓励IPO进行混合，必须进场交易、竞价交易，禁止协议出售。

同时，规范国有资产评估，完善国有资产定价机制，严格操作流程，确保公开透明，切实防止国有资产流失。亟需研究员工持股政策细节，选择部分企业进行试点，在总结经验基础上稳妥有序开展。

楚序平称，准确界定不同国有企业功能，要求明确区分政治目标和经济目标，区分公共服务和商业服务，区分垄断收益和竞争收益，一切非商业性目标带来的成本都应当由公共财政足额补贴，或者在考核中给予确认。

国有企业分类初步分为商业类国有企业和公益类国有企业两大类，通过准确界定国有企业功能，目的在于通过界定功能，实现分类改革、分类监管。这些进展为明年全面推进改革奠定了体制基础。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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