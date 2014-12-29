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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 29日 星期一 13:09 BJT

中国国企改革政策有望春节前出台 混合所有制优先鼓励IPO--报载

中国证券报周一报导，多项有关国企改革的政策措施有望在春节前出台，国企功能定位及混改相关操作细则等将进一步明确，包括国有企业初步分为商业类和公益类两大类；混合所有制操作，优先鼓励IPO(首次公开发行)进行混合，同时优先考虑包括社保基金、保险基金等公众基金。路透
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