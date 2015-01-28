中国国企改革顶层设计争取春节前推出 将采取1+N形式--国资委官员

路透上海1月28日 - 备受关注的中国国企改革渐露真容。

国资委研究中心副主任彭建国称，在顶层设计方面，将以“1+N”形式呈现，即一个国企深化改革的总体指导意见和三四十个相关方面改革的配套文件。时点上，计划方案争取在春节前推出。

中国证券报周三引述他表示，“目前，关于深化国有企业改革的指导意见及八九个相关配套文件已渐趋成熟，有望率先出台。一些方案已报到国务院改革办，讨论通过后将报由中央深改办讨论。应该说方案大部分都已达成共识，不存在太大争议。”

对于哪些企业和员工符合员工持股试点条件，彭建国认为，可能会选择原来的试点企业来进行，也可能单独来搞。

在顶层设计层面，垄断领域企业和承担政策性业务的企业不能搞员工持股。在持股员工范围上，应该向技术骨干、经营管理骨干倾斜，同时对持股数量也应有严格的限制。

另外，员工持股要以增资扩股为主，员工可以现金或法律规定的知识产权等无形资产出资，不得采取低价折股、送股、垫资等方式；以及不得搞关联交易和利益输送等。

彭建国透露，央企总体分为商业类和公益类。其中商业分为竞争类和特殊功能类两个分项。前一类是混合所有制改革的主战场，而属于垄断性质的石油、电网等企业属于第二类，其混改要分业务板块；公益类则是完全社会化的目标。

2014年全国国有及国有控股企业利润总额增长3.4%至24,765.4亿元人民币，增幅较1-11月增幅4.5%下降；去年国企的总体成本增幅续高于收入增幅。

今年中国农历春节假期为2月18日至2月24日。(完)

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)

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