中国国企混合所有制改革将更谨慎稳妥 但操作更灵活--专家

路透上海9月14日 - 中国周日公布外界高度关注的国有企业改革顶层设计方案。国企改革专家、上海天强管理顾问公司总经理祝波善表示，国企改革最新纲领透露出未来国有企业混有所有制改革将更加谨慎稳妥，但操作上将更灵活。

他指出，从2013年中共十八届三中全会提出的“积极发展混合所有制经济”，到今年国务院工作报告中提出的“有序实施国有企业混合所有制改革”，而这次深化国有企业改革指导意见提出的“稳妥推动国有企业发展混合所有制经济”，这些措词的变化就可看出中央对于国企混改的态度已发生一些变化。

“混改一定比之前更谨慎，资本化和上市将是主流，其他方面在目前大环境下将会更加谨慎。”他在接受路透电话采访时表示。

不过他亦认为，该指导意见对于混改具体操作的指引更加灵活，不搞一刀切；而且还在允许非国有资本参与国企改革的同时，亦鼓励国有资本以多种形式入股非国有企业。这使得混改的概念得以扩大，股权更加多元化。

中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见提出，对于适宜继续推进混合所有制改革的国有企业，要充分发挥市场机制作用，坚持因地施策、因业施策、因企施策，宜独则独、宜控则控、宜参则参，不搞拉郎配，不搞全覆盖，不设时间表，成熟一个推进一个。

指导意见还提出，鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。充分发挥国有资本投资、运营公司的资本运作平台作用，以公共服务、高新技术、生态环保、战略性产业为重点领域，对发展潜力大、成长性强的非国有企业进行股权投资。鼓励国有企业通过投资入股、联合投资、重组等多种方式，与非国有企业进行股权融合、战略合作、资源整合。

**国企分类为最大亮点之一**

祝波善还认为，指导意见中最大亮点之一就是国企分类，这是第一次清晰地将国企分类为商业类和公益类。国企有效科学地分类是未来国企改革和国资监管的重要前提，关系到后续一系列改革举措的进行，例如放开竞争性业务、网运分开等。

指导意见此次提出，将国有企业分为商业类和公益类。商业类国企还分为主业处于竞争性行业的国企以及主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的国企。

这两类企业的考核指标不尽相同，处于竞争性行业的商业类国企，重点考核经营业绩指标、国有资产保值增值和市场竞争能力；其他商业类国企，在考核经营业绩指标和国有资产保值增值情况的同时，加强对服务国家战略、保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业以及完成特殊任务的考核。

祝波善认为，前两年，国企改革顶层设计方案的一大争议焦点就是国有资产如何定位，简单而言就是究竟是“国退民进”还是继续发挥和强化国有资产在经济中的战略性作用。此次公布的指导意见对这两方面的观点兼收并蓄，形成了一定的平衡，也有利于推进国企改革的进一步深化。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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