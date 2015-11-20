中国国企1-10月利润同比降幅续扩至9.8% 地方国企利润连降三月

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月20日 - 中国1-10月国有企业利润同比降幅进一步扩大至9.8%，其中地方国有企业利润连续三月出现同比下降且降幅加大，钢铁、煤炭和有色等行业继续亏损。
中国财政部周五公布数据显示，1-10月全国国有及国有控股企业实现利润18,806.6亿元人民币，同比下降9.8%，降幅较1-9月扩大1.6个百分点；其中，中央企业13,530.7亿元，同比下降11.3%。
同期，地方国有企业利润5,275.9亿元，同比下降6%，为连续第三个月呈现下降；1-8月为下降1%，为今年5月以来首次下降。
财政部新闻稿称，1-10月，交通、电力、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
数据并显示，1-10月国有企业营业总收入367,904.8亿元，同比下降6.3%，其中中央企业同比下降8.2%，地方国有企业同比下降3.3%。
1-10月，国有企业营业总成本同比下降5.4%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长0.1%、下降0.4%和增长9.5%；国有企业应交税金同比增长0.8%。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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