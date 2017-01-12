国企结构调整基金A股首单投向中国中冶 入股金额近亿元

路透上海1月12日 - 中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)近日公告称，公司日前完成非公开发行A股，其中中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购约2,476万股，总金额约为9,558万元人民币；此亦为国企结构调整基金投向A股的首单。

中国中冶的公告显示，本次非公开发行A股近16.14亿股，发行价3.86元/股，共募集资金净额约为61.735亿元。本次所募资金将投资于珠海市十字门中央商务区商务组团项目、泸州空港路建设项目、湛江钢铁环保等项目。

新华社官方微博新华视点去年9月援引国务院国资委消息，由诚通控股集团有限公司牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元人民币，基金首期募资1,310亿元。

该基金由包括诚通集团、中国邮储等在内的十家国企共同发起，是目前国内规模最大的私募股权投资基金，基金将服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。

而去年12月国企结构调整基金已参与了中信建投证券(6066.HK)港股IPO的基石投资，投资额为1亿美元，规模仅次于中信股份(0267.HK)旗下镜湖控股。

而中国诚通集团总裁、国企结构调整基金董事长朱碧新此前表示，该基金将重点研究把基金用在调结构的项目上，希望80%的投资用于国有重点骨干企业结构调整。基金将支持央企的并购重组，重点支持在装备制造、电力、钢铁等领域的央企间进行强强联合；推动煤炭等领域的优势央企实施全产业链整合；支持优势中央企业为获取关键技术、战略资源等方面开展境内外并购。（完）

参看公告细节，请点选上海证交所网站 here