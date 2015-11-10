中国国务院：加大国企违规经营责任追究力度 防止国有资产流失

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国国务院办公厅日前印发意见要求，要以国有资产保值增值、防止流失为目标，加大对国有企业违规经营责任追究力度，健全并严格执行国有企业违规经营责任追究制度；严格监督工作责任追究，健全问责机制，严格追究有关人员失职渎职责任。
中国政府网周二刊登关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见称，完善企业内部监督机制，建立工作体系；强化董事会规范运作和对经理层的监督，深入推进外部董事占多数的董事会建设。
意见要求，完善国有资产监管机构监督，坚持出资人管理和监督的有机统一，健全规范国有资本运作、防止流失的制度，加大对制度执行情况的监督力度；加强和改进外派监事会监督，围绕重点，着力强化对企业的当期和事中监督；健全国有企业审计监督体系，完善国有企业审计制度。
同时，实施信息公开加强社会监督。推动国有资产和国有企业重大信息公开，建立健全企业国有资产监管重大信息公开制度；切实加强社会监督，发挥其第三方独立监督作用。
该意见是作为《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》的配套文件，对加强和改进企业国有资产监督工作作出全面部署，将从体制机制制度上进一步筑牢国有资产流失的防线。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。