中国国企重要地位须“理直气壮”守住 并要进一步做大做强--报载

路透北京8月16日 - 人民日报周二刊登评论文章称，中国发展到今天，国企的使命比过去更加重要，无论如何改革，这一地位必须“理直气壮”地守住，并且随着国家经济体量的增长进一步做大做强。

该篇署名中国工业经济联合会指数室主任晏然的文章称，国企的“国有”属性决定了其超越一般企业的范畴，在实质上作为政府职能的某种延伸，必须向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施、前瞻性战略性产业集中。

眼下中国民间投资正出现断崖式滑落，刚刚公布的1-7月民间投资同比增长2.1%，1-6月同比增长2.8%。素有政策喉舌的官媒刊登国企要做大做强的评论，亦难免引发市场猜测。

“未来中国制造业的竞争力既要看高铁、核电等国之重器，也要精耕细作，生产出满足老百姓新需求的电饭锅、马桶盖。”评论称，钢铁、煤炭、石油石化、有色金属等产能过剩行业也集中在国企，国企的结构性调整，最能有效化解过剩产能，促进产业优化重组，解决供需不匹配的问题。

文章指出，国企的重要使命不仅在于守住基本，更在于开拓进取，国企集中创新资源的能力强，基础性研发实力雄厚，在培养工匠型人才等方面也有体制上的优势，最应该致力于创新驱动，为经济提供弯道超车的动力。

文章称，国企改革的另一使命是解决西方市场经济难以解决的问题，发挥社会主义市场经济制度的优势。中国当前在交通、军工、环保、金融等很多领域，还有巨量的基础建设和升级需求，这些投资追求的都是长达十年甚至几十年的收益目标，并且收益并不局限于国企自身，主要是面向国家整体。

“在任何国家，依靠倾向于短期获利的市场经济体，很难推动这样的大项目，而国企在这方面的优势有目共睹，可以弥补自由主义市场经济的短板。”

中国政府正为民间投资陡降而苦恼，并为激发民间投资开出一系列应对药方时。此前一场民营企业家们的“诉苦会”则揭开了问题的实质：对实业投资的预期欠佳，税负沉重等显然是不容忽视的深层次因素之一。（完）