中国央企承诺在股市异常波动时期 不减持所控股上市公司股票

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月8日 - 中国国有资产监督管理委员会周三刊登全体央企的承诺书，表示主动承担社会责任，作负责任的股东，在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。
全体央企在承诺书中称，加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票增持力度，努力保持上市公司股价稳定。
同时，继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
国资委周三稍早表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。