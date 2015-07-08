中国央企承诺在股市异常波动时期 不减持所控股上市公司股票

路透北京7月8日 - 中国国有资产监督管理委员会周三刊登全体央企的承诺书，表示主动承担社会责任，作负责任的股东，在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。

全体央企在承诺书中称，加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票增持力度，努力保持上市公司股价稳定。

同时，继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

国资委周三稍早表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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